Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Hak ve hakikatler Rabbinden sana gelen vahiydir; sakın onların telkinleri ile şüpheye düşenlerden olma. Bakara Sûresi: 147 HADİS: Benim sözlerimi Allah’ın kitabının ölçülerine vurunuz. Şayet uygun düşerse o bendendir ve onu ben söylemişimdir. Camiü’s-Sağir, No: 659

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