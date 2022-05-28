Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Sizler ey Ümmet-i Muhammed! İnsanlar içinden çıkarılan en hayırlı ümmetsiniz. Allah’a hakkıyla iman eder, insanlara iyiliği tavsiye eder, kötülükten sakındırırsınız... Âl-i İmran Suresi: 110 HADİS: Meşru dairede eğleniniz ve oynayınız. Ben dinimizde bir katılığın görünmesinden hoşlanmıyorum. Camiü’s-Sağir, No: 921

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