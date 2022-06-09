Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Sizler Bedir’de azınlıkta iken Allah size yardım etmişti de muzaffer olmuştunuz. Öyle ise Allah’tan korkun ki şükretmiş olasınız. Âl-i İmran Suresi: 123 HADİS: Veren el, alan elden üstündür. Az ve yeterli olan mal, çok olup ahiretten alıkoyan servetten iyidir. Camiü’s-Sağir, No: 934

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