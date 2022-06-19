19 Haziran 2022, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Rabbinizin affına ve mağfiretine ve sizi davet ettiği Cennetine koşun. Genişliği yer ve gökler kadar olan Cenneti kazanmak için iyilik ve takvada birbirinizle yarışın.
Âl-i İmran Suresi: 133
HADİS:
Haber yayanların en kötüsü, yalan haber yayandır. Gelmesi kesin olan şey, yakındır. Mü’mine sövmek fâsıkların, Mü’mini öldürmek ise kâfirlerin vasfıdır.
Camiü’s-Sağir, No: 934
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