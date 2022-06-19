Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Rabbinizin affına ve mağfiretine ve sizi davet ettiği Cennetine koşun. Genişliği yer ve gökler kadar olan Cenneti kazanmak için iyilik ve takvada birbirinizle yarışın.

Âl-i İmran Suresi: 133

HADİS:

Haber yayanların en kötüsü, yalan haber yayandır. Gelmesi kesin olan şey, yakındır. Mü’mine sövmek fâsıkların, Mü’mini öldürmek ise kâfirlerin vasfıdır.



Camiü’s-Sağir, No: 934