Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Yemin olsun ki sizler Allah yolunda ölür veya öldürülürseniz Allah’tan size gelecek olan rahmet ve mağfiret, öylelerin dünyada toplayıp biriktirdiklerinden daha hayırlıdır.

Âl-i İmran Suresi: 157

HADİS:

Allah hak edenlerin üzerine azabını indirdiğinde bazı salih kimselerin de ölümüne sebep olur. Onlar da diğerleri ile beraber helâk olurlar. Sonra ahirette niyetlerine ve amellerine göre mahşere getirilirler.

Camiü’s-Sağir, No: 955