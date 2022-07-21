21 Temmuz 2022, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Yemin olsun ki sizler Allah yolunda ölür veya öldürülürseniz Allah’tan size gelecek olan rahmet ve mağfiret, öylelerin dünyada toplayıp biriktirdiklerinden daha hayırlıdır.
Âl-i İmran Suresi: 157
HADİS:
Allah hak edenlerin üzerine azabını indirdiğinde bazı salih kimselerin de ölümüne sebep olur. Onlar da diğerleri ile beraber helâk olurlar. Sonra ahirette niyetlerine ve amellerine göre mahşere getirilirler.
Camiü’s-Sağir, No: 955
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