Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Münafıklar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar; ama Allah onların kalplerinde gizlediklerini kesinlikle bilmekte ve Resulüne haber vermektedir. Âl-i İmran Suresi: 167 HADİS: Allah bana farzları yerine getirmemi emrettiği gibi, insanlarla güzel geçinmemi de emretti. Camiü’s-Sağir, No: 973

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