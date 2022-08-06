Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

O şehitler, Allah’tan kendilerine erişen büyük bir nimetle, pek ziyade bir mükâfatla ve mü’minlerin amellerinden hiçbir şeyi Allah’ın zayi etmediğini görmekle sevinirler.

Âl-i İmran Suresi: 171

HADİS:

Allah beni bir rahmet ve ihsan olarak gönderdi. Ben bir kavmi yükseltmek, diğerini ise zelil kılmak için gönderildim.



Camiü’s-Sağir, No: 977