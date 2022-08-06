06 Ağustos 2022, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
O şehitler, Allah’tan kendilerine erişen büyük bir nimetle, pek ziyade bir mükâfatla ve mü’minlerin amellerinden hiçbir şeyi Allah’ın zayi etmediğini görmekle sevinirler.
Âl-i İmran Suresi: 171
HADİS:
Allah beni bir rahmet ve ihsan olarak gönderdi. Ben bir kavmi yükseltmek, diğerini ise zelil kılmak için gönderildim.
Camiü’s-Sağir, No: 977
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