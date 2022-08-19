Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Bu sizin kendi elinizde hazırlamış olduğunuz şeydir; yoksa Allah asla kullarına haksızlık etmez. Âl-i İmran Suresi: 182 HADİS: Şüphesiz Allah Teâlâ Bakara Suresi’ni Arş’ın altındaki hazinesinden alıp bana verdiği iki ayetle [Âmene’r-rasûlü] bitirmiştir. Dolayısıyla onları öğreniniz.

Camiü’s-Sağir, No: 993

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