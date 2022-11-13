13 Kasım 2022, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
O münafıklar küfre girdikleri gibi sizin de küfre girmenizi ve kendileriyle aynı olmanızı isterler. Artık onlar Allah yolunda imana hicret edinceye kadar onları dost edinmeyiniz.
Nisâ Suresi: 88
HADİS:
Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: “Ben kulumun Benim hakkımdaki zannı üzereyim. Benim hakkımdaki düşüncesi iyi ise iyi muamele ederim, kötü ise kötü muamele ederim.”
Camiü’s-Sağir, No: 1109
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