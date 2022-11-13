Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

O münafıklar küfre girdikleri gibi sizin de küfre girmenizi ve kendileriyle aynı olmanızı isterler. Artık onlar Allah yolunda imana hicret edinceye kadar onları dost edinmeyiniz.

Nisâ Suresi: 88

HADİS:

Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: “Ben kulumun Benim hakkımdaki zannı üzereyim. Benim hakkımdaki düşüncesi iyi ise iyi muamele ederim, kötü ise kötü muamele ederim.”

Camiü’s-Sağir, No: 1109