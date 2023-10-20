Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: “Allah’ın size hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri Ona şirk koşmaktan korkmuyorsunuz da, ben sizin şirk koştuğunuz şeylerden ne diye korkayım?” En’am Suresi: 81 HADİS: Eğer kalbinin yumuşak olmasını istiyorsan, yoksula yemek yedir ve yetimin başını okşa. Camiü’s-Sağir, No: 1459

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