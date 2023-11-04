04 Kasım 2023, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
De ki: “...Sizin ve atalarınızın bilmediği pek çok husus, bu Kur’ân ile sizlere açıklanmıştır...”
En’am Suresi: 91
HADİS:
Bana benzeri asla görülmemiş bazı ayetler indirildi. Bunlar: Felâk ve Nâs sureleridir.
Camiü’s-Sağir, No: 1485
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