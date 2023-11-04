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4 KASIM 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Günün Ayet ve Hadisi

04 Kasım 2023, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

De ki: “...Sizin ve atalarınızın bilmediği pek çok husus, bu Kur’ân ile sizlere açıklanmıştır...”

En’am Suresi: 91

HADİS:

Bana benzeri asla görülmemiş bazı ayetler indirildi. Bunlar: Felâk ve Nâs sureleridir.

Camiü’s-Sağir, No: 1485

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