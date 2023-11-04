Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

De ki: “...Sizin ve atalarınızın bilmediği pek çok husus, bu Kur’ân ile sizlere açıklanmıştır...”

En’am Suresi: 91

HADİS:

Bana benzeri asla görülmemiş bazı ayetler indirildi. Bunlar: Felâk ve Nâs sureleridir.

Camiü’s-Sağir, No: 1485