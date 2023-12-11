11 Aralık 2023, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Onlara bir ayet geldiği zaman, “Allah’ın peygamberlerine verilen bize de verilmedikçe inanmayız” derler. Allah, elçiliğini kime vereceğini çok iyi bilir.
En’am Suresi: 124
HADİS:
Kıyamet günü insanlar arasındaki davalardan ilk hükme bağlanacak olan, kan davalarıdır.
Camiü’s-Sağir, No: 1259
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