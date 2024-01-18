18 Ocak 2024, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Yeryüzünde sizi geçmiş milletlerin yerine getiren, ihsan ettiği nimetlerde sizi imtihan etmek için size birbirinizden yüksek dereceler veren de Odur.
En’am Suresi: 165
HADİS:
Dinde aşırı gitmekten sakının. Çünkü sizden öncekiler ancak dinde aşırı gitmekle helâk oldular.
Camiü’s-Sağir, No: 1582
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