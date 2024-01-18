Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Yeryüzünde sizi geçmiş milletlerin yerine getiren, ihsan ettiği nimetlerde sizi imtihan etmek için size birbirinizden yüksek dereceler veren de Odur.

En’am Suresi: 165

HADİS:

Dinde aşırı gitmekten sakının. Çünkü sizden öncekiler ancak dinde aşırı gitmekle helâk oldular.

Camiü’s-Sağir, No: 1582