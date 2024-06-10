Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Öyle bir fitneden sakının ki, geldiğinde içinizden sadece zalimlere isabet etmez. Şunu da bilin ki, Allah’ın azabı pek şiddetlidir. Enfâl Suresi: 25 HADİS: Birbirinizi affediniz ki, aranızdaki kin ve düşmanlıklar kalksın. Camiü’s-Sağir, No: 1779

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