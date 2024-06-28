Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah’a ve Resulüne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin; sonra cesaretiniz kırılır, kuvvetiniz de elden gider. Enfâl Suresi: 46 HADİS: Biriniz konuştuğu zaman yalan söylemesin. Söz verdiği zaman sözünden dönmesin. Kendisine güvenildiğinde hıyânet etmesin. Camiü’s-Sağir, No: 1798

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