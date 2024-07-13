Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ey iman edenler! Babalarınızı ve kardeşlerinizi, eğer küfrü imana tercih etmişlerse, dost edinmeyin. Tevbe Suresi: 23 HADİS: Hediyeleşiniz. Çünkü hediye sevgiyi katlar ve kalplerdeki kinleri giderir. Camiü’s-Sağir, No: 1812

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