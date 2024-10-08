Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Onların dönüşü Bizim huzurumuzadır. Allah onların yaptıklarına şahittir. Yûnus Suresi: 46 HADİS: Hikmet, şereflinin şerefine şeref katar. Köleyi sultanların makamına oturtuncaya kadar yükseltir. Camiü’s-Sağir, No: 2013

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