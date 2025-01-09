Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: “Ey kav mim, vazifeme karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim mükâfâtım, beni Yaratana aittir. Hiç akıl etmez misiniz?” Hûd Suresi: 51 HADİS: Siz iman etmedikçe Cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Camiü’s-Sağir, No: 2156

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