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9 OCAK 2025 PERŞEMBE - YIL: 55

Günün Ayet ve Hadisi

09 Ocak 2025, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

“Ey kav mim, vazifeme karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim mükâfâtım, beni Yaratana aittir. Hiç akıl etmez misiniz?”

Hûd Suresi: 51

HADİS:

Siz iman etmedikçe Cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız.

Camiü’s-Sağir, No: 2156

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