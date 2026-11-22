Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İyilik yapan ve iyi kullukta bulunanları müjdele. Hac Sûresi: 37 HADİS: Hz. Peygamber çok merhametliydi. Birisi kendisine bir şey istemeye gelirse istenilen şey varsa mutlaka verir, yoksa ona vaad ederdi. Camiü’s-Sağir, No: 3167

Okunma Sayısı: 273

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.