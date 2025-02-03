Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: “Rabbinizden af dileyin, sonra Ona tevbe edin. Muhakkak ki Rabbim çok merhamet edicidir ve kullarını çok sever.” Hûd Suresi: 90 HADİS: Nefsinin arzuları içinde yüzen nice kimse vardır ki Kıyamet Günü ateşten başka nasibi yoktur. Camiü’s-Sağir, No: 2196

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