Genel Yayın Yönetmenimiz Abdullah Eraçıkbaş vefat etti

15 Mayıs 2026, Cuma 21:21
Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Abdullah Eraçıkbaş, 15 Mayıs Cuma akşamı Hakk’ın rahmetine kavuştu. Uzun yıllar Yeni Asya neşriyat hizmetlerinde farklı kademelerde vazife yapan Eraçıkbaş’ın vefatı, camiamızda derin üzüntüye sebep oldu.

Eraçıkbaş'ın cenazesi 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü Altunizade Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir.

Ömrünü neşriyat hizmetine adadı

21 Şubat 1960 tarihinde Kastamonu'nun Tosya ilçesinde doğan Eraçıkbaş, Yeni Asya camiasında gençlik yıllarından itibaren hizmetlerde bulundu. Abdullah Eraçıkbaş, 1982 yılında Can Kardeş dergisinde editör olarak çalışmaya başladı. Dergicilikten editörlüğe, yayın koordinatörlüğünden Yeni Asya Neşriyat Araştırma Merkezi Müdürlüğü’ne kadar farklı alanlarda vazife yaptı.

Son olarak Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüten Eraçıkbaş, neşriyat hizmetlerine olan gayretiyle tanınıyordu.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunu olan Eraçıkbaş, uzun yıllar boyunca Yeni Asya’nın neşriyat faaliyetlerinde aktif görev aldı.

Risale-i Nur eksenli yayın anlayışının muhafazası ve geliştirilmesine yönelik çalışmalarıyla bilinen Eraçıkbaş, yaptığı konuşmalarda neşriyat hizmetlerinin ehemmiyetine dikkat çekmişti.

Mütevazı şahsiyeti, hizmetlere olan bağlılığı ve gayretiyle tanınan Abdullah Eraçıkbaş’ın vefatı, Yeni Asya camiasını ve okuyucularını derin teessüre sevk etti.

Merhuma Cenâb-ı Hak’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Yeni Asya camiasına sabr-ı cemil niyaz ediyoruz.

  • Cetin acar

    16.05.2026 00:15:32

    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah. Hizmetleri kabrinde sıratta nur olsun

  • Hüseyin Şahin

    15.05.2026 23:56:38

    Rabbimizden Merhum Abdullah Eraçıkbaş kardeşimize rahmet ve mağfiret, Başta aile efradı olmak üzere, Tüm akraba ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. 🙌

  • Özgür Yavuz

    15.05.2026 23:55:53

    Cenab-ı Erhamürrahimin gani gani rahmet eylesin mekanı cennet olsun

  • Mehmet Emre

    15.05.2026 23:52:11

    allah gani gani rahmet eylesin, mekanı Cennet olsun. Ailesine ve sevenlerine sabır versin inşallah.

  • Mehmet Çetin

    15.05.2026 23:42:48

    Allah rahmet eylesin. Makamı Cennet olsun. Neşriyatla geçen bir ömür.

  • Muzaffer Erol

    15.05.2026 23:35:31

    Allah rahmet eylesin. Mekanı Cennet olsun. Nur hizmetlerinin neşrinde emek sarfeden, ömür tüketen, alın teriyle veda eden bahtiyar insana Rabbimizden şefkati, rahmeti, merhameti ve mağfireti ile mükafatlandırmasını diliyorum...

  • Mustafa Öztürk

    15.05.2026 23:34:10

    Allah'ım rahmetiyle muamele eylesin amin

  • Muhammed Sungur

    15.05.2026 23:14:41

    إنا لله و أنا اليه راجعون Rabbim rahmetiyle muamele eylesin Kabri nur, mekanı cennet olsun! Bu dünya hoştur amma akıbet mevt olmasa..

  • Osman Zengin

    15.05.2026 23:05:29

    Allah rahmet eylesin kahraman, mütevazı, fedakâr, beyefendi bir kardeşimizdi.

  • İbrahim Şengün

    15.05.2026 22:49:25

    Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah.

  • Sebahattin Yaşar

    15.05.2026 22:47:03

    Abdullah abi ile hafta yazılar ile ilgili konuşmalarımız olurdu. Uzun yıllar neşriyat hizmetlerinde yer aldı. Hem gazete hem neşriyat zor bir yük taşıyoruz derdi. Telefonu kapattığımzda hep olumlu bir sonuca ulaşırdık. Birikimli bir abimizdi. Allah mekanını cennet eylesin.

  • Yasir Özer

    15.05.2026 22:38:21

    Allah rahmet eylesin. Hem birikimi hem de tevazusu ve hoşgörüsüyle örnek bir şahsiyetti. Mekanı cennet olsun.

  • I. Seyda

    15.05.2026 22:36:14

    Bir ömür boyu Risale-i Nur’un neşriyatında hizmet eden Abdullah Eraçıkbaş abimize Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Risale-i Nur’un harfleri ve noktaları adedince Allah'ın mağfireti üzerine olsun.

  • Ali

    15.05.2026 22:35:02

    Allah rahmet eylesin

  • Ahmed

    15.05.2026 22:25:34

    Rabbim rahmetiyle muamele eylesin Yeni Asya camiasının başı sağ olsun

  • erhan akkaya

    15.05.2026 22:25:22

    İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Rabbim gani gani rahmet eylesin, mekanı Cennet olsun. Camiamızın başı sağolsun. Gazetede, Neşriyat ve Araştırma biriminde, dergilerde çok kıymetli hizmetleri oldu. Çok birikimli bir abimizdi. Kendisinden çok istifade ettik. Bu meslekte bizlerin yetişmesinde büyük emeği ve katkısı olan bir ağabeyimizdi. Rabbim ailesine, camiamıza sabırlar ihsan eylesin... Onun gibi hizmet erlerinin bu hizmette yetişmesini ve istihdam edilmesini nasip eylesin...

  • Bilal Said

    15.05.2026 22:25:08

    İnna lillah ve inna ileyhi raciun Allah rahmet eylesin inşaallah. Çok kıymetli, sabırlı, keyifli ve ihlaslı bir insandı. Allah cennetinde Üstadımızla buluştursun inşaallah.

  • İsmail ÖNGEL

    15.05.2026 22:24:41

    İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. “Biz Allah’a aidiz ve O’na döneceğiz.” (Bakara, 2/156) Camiamızın ailesinin başı sağ olsun…

  • Süleyman Alp Özcan

    15.05.2026 22:15:12

    Allah rahmet eylesin, yolu nurlu olsun...

  • Ömer Faruk Özaydın

    15.05.2026 22:12:21

    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun taziyetlerimle

  • Necati

    15.05.2026 22:10:24

    Allah rahmet eylesin.

  • Mustafa Yalçın

    15.05.2026 22:10:20

    Allah rahmet eylesin. Amin Hizmete adanmış bir ömür. Tevazulu bir hayat, Ruhu şad olsun.

  • Süleyman Kösmene

    15.05.2026 22:09:24

    Inna lillahi ve Inna ileyhi raciun. Büyük ve üzücü bir kayıp.

  • Mehmet Türeli

    15.05.2026 21:50:30

    Medrese arkadaşım, kardeşim Abdullah Eraçıkbaş'a Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. İstikamet ve nur davasının şehidi olmuştur inşaallah. Ailesine sevenlerine ve camiamıza sabırlar diliyorum.

  • Muhammed Sait Çatalkaya

    15.05.2026 21:50:06

    Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Başımız sağolsun...

  • Abdurrahman

    15.05.2026 21:46:14

    Cenabı Allah gani gani Rahmet eylesin..Mekanı Cennet olsun.Cenabı Allah, yakınlarına, Yeni Asya Gazetesi çalışanlarına ve okuyucularına sabırlar versin.

  • Mehmet Kara

    15.05.2026 21:29:59

    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah. Camiamızın başı sağ olsun.

