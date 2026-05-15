Genel Yayın Yönetmenimiz Abdullah Eraçıkbaş vefat etti

Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Abdullah Eraçıkbaş vefat etti. Yeni Asya neşriyat camiasında uzun yıllardır farklı kademelerde hizmet eden Eraçıkbaş, 15 Mayıs Cuma akşam saatlerinde Cenab-ı Hakk’ın rahmetine kavuştu. Eraçıkbaş'ın cenazesi 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü Altunizade Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir. Ömrünü neşriyat hizmetine adadı 21 Şubat 1960 tarihinde Kastamonu'nun Tosya ilçesinde doğan Eraçıkbaş, Yeni Asya camiasında gençlik yıllarından itibaren hizmetlerde bulundu. Abdullah Eraçıkbaş, 1982 yılında Can Kardeş dergisinde editör olarak çalışmaya başladı. Dergicilikten editörlüğe, yayın koordinatörlüğünden Yeni Asya Neşriyat Araştırma Merkezi Müdürlüğü’ne kadar farklı alanlarda vazife yaptı. Son olarak Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüten Eraçıkbaş, neşriyat hizmetlerine olan gayretiyle tanınıyordu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunu olan Eraçıkbaş, uzun yıllar boyunca Yeni Asya’nın neşriyat faaliyetlerinde aktif görev aldı. Risale-i Nur eksenli yayın anlayışının muhafazası ve geliştirilmesine yönelik çalışmalarıyla bilinen Eraçıkbaş, yaptığı konuşmalarda neşriyat hizmetlerinin ehemmiyetine dikkat çekmişti. Mütevazı şahsiyeti, hizmetlere olan bağlılığı ve gayretiyle tanınan Abdullah Eraçıkbaş’ın vefatı, Yeni Asya camiasını ve okuyucularını derin teessüre sevk etti. Merhuma Cenâb-ı Hak’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Yeni Asya camiasına sabr-ı cemil niyaz ediyoruz.

