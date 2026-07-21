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21 TEMMUZ 2026 SALI - YIL: 57

Nurdan Katreler

21 Temmuz 2026, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

بز قرآن شاكردلرى اولان مسلمانلر، برهانه تابع اولويورز، عقل و فكر و قلبمزله حقائقِ ايمانيه‌يه گيرييورز. باشقه دينلرڭ تابعلرى گبى رهبانى تقليد ايچون برهانى بيراقمييورز.

Nurdan Katreler

Biz Kur’ân şakirdleri olan Müslümanlar, bürhana tâbi oluyoruz, akıl ve fikir ve kalbimizle hakaik-ı imaniyeye giriyoruz. Başka dinlerin tâbileri gibi ruhbanı taklit için bürhanı bırakmıyoruz.

Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, YAN-2025, s. 472

 

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