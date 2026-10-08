08 Ekim 2026, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Nâmusunu koruyan Meryem’i de hatırla ki, emrimizle vücuda gelen bir ruhtan ona üfledik; onu ve oğlunu âlemler için bir mu’cize kıldık.
Enbiyâ Suresi: 91
HADİS:
Kâ’b ibni Mâlik (ra) rivayet ediyor: “Hz. Peygamber bir savaş için sefere çıkmak istediğinde başka bir yere gidecekmiş gibi davranır, asıl gideceği yeri gizli tutardı.”
Camiü’s-Sağir, No: 3096
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