Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Nâmusunu koruyan Meryem’i de hatırla ki, emrimizle vücuda gelen bir ruhtan ona üfledik; onu ve oğlunu âlemler için bir mu’cize kıldık.

Enbiyâ Suresi: 91

HADİS:

Kâ’b ibni Mâlik (ra) rivayet ediyor: “Hz. Peygamber bir savaş için sefere çıkmak istediğinde başka bir yere gidecekmiş gibi davranır, asıl gideceği yeri gizli tutardı.”

Camiü’s-Sağir, No: 3096