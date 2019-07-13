Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر اونڭ نوريله، اونڭ حسابيله طاشى ده آغاجى ده برر مونس آرقداش حكمنه گچر؛ لسانِ .حال ايله بزم ايله قونوشه‌بيليرلر و أگلنديررلر Nurdan Katreler O’nun nuruyla, O’nun hesabıyla taşı da, ağacı da birer munis arkadaş hükmüne geçer; lisan-ı hal ile bizimle konuşabilirler ve eğlendirirler. Lem'alar, s. 354

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