ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ARALIK 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

''Hazreti Muhammed (asm) Müslümanların Gururu Camisi'' yoğun ilgi görüyor

22 Aralık 2025, Pazartesi 09:40
Rusya’da İslam kültürünün ve dini mimarinin sembol yapılarından biri olarak öne çıkan, Paygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in -Aleyhissalatu Vesselam- adını taşıyan “Müslümanların Gururu” Camisi, hem ibadet hem de ziyaret amacıyla yerli ve yabancı misafirlerin yoğun ilgisini çekiyor.

Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nin Şali şehrinde bulunan ''Hazreti Muhammed (asm) Müslümanların Gururu Camisi'', modern mimari anlayış ile geleneksel İslam estetiğini bir araya getiriyor. Cami ihtişamlı kubbeleri, ince işçilikle süslenmiş minareleri ve geniş iç hacmiyle dikkati çekiyor.

Bir Özbek mimar tarafından tasarlanan konseptiyle Orta Asya İslam mimarisinin izlerini taşıyan caminin genel tasarımında, Semerkant ve Buhara başta olmak üzere Orta Asya’daki klasik İslam mimarisine özgü kubbe oranları, simetrik planlama ve süsleme anlayışı öne çıkıyor.

Aynı anda içerisinde 30 bin kişiyi ağırlayabilen cemaat kapasitesiyle, Rusya’nın en büyük camileri arasında yer alan yapı, özellikle cuma namazları ve dini bayramlarda cemaatin ilgisini görüyor. Ferah iç mekanı, yüksek tavanları ve tabii ışığı içeri alan tasarımıyla kalabalık cemaatin rahat şekilde ibadet edebilmesine imkan sağlıyor.

Caminin iç dekorasyonunda kullanılan hat sanatı, geometrik motifler ve klasik İslam süslemeleri, ziyaretçilere estetik bir bütünlük sunarken, geniş ve kolonsuz ana ibadet alanı ile güçlü akustik yapısı, cemaatle kılınan namazlarda önemli bir işlev görüyor.

Geniş avlusu ve çevre düzenlemesiyle de büyük organizasyonlara ve dini günlerdeki yoğun katılımlara uygun bir alan sağlıyor.

Müslümanlar için turistik ve manevi bir merkez

Hazreti Muhammed (asm) Müslümanların Gururu Camisi, yalnızca ibadet edilen bir mekan olmanın ötesinde, Rusya’yı ziyaret eden Müslüman turistler için önemli bir durak olarak değerlendiriliyor. Sahip olduğu yüksek cemaat kapasitesi ve ölçekli mimarisiyle öne çıkan camiyi yıl boyunca farklı ülkelerden gelen ziyaretçiler, hem dini hem de kültürel bir merkez olarak ziyaret ediyor.

Cami, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (asm) ismini taşıması ve mimari ihtişamı nedeniyle İslam dünyasında manevi değeri yüksek yapılar arasında gösteriliyor. Rehberli ziyaretler ve açık alan düzenlemeleri sayesinde, İslam kültürüne ilgi duyan gayrimüslim ziyaretçiler için de bilgilendirici bir rol üstleniyor.

AA

