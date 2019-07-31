Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر سڭا حياتى ويرن حىّ قيّومه گوره حياته باق. Nurdan Katreler Sana hayatı veren Hayy-ı Kayyum’a göre hayata bak. Lem'alar, s.388

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