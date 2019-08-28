Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره بايراملرده غفلت إستيلا ايدوب غيرِ مشروع دائره‌يه صاپمامق ايچون روايتلرده، ذكر اللّٰهه و شكره چوق عظيم ترغيبات واردر. Nurdan Katreler Bayramlarda gaflet istilâ edip gayr-i meşru daireye sapmamak için rivayetlerde, zikrullaha ve şükre çok azîm tergibat vardır. Lem’alar, s. 435 Yeni Asya EuroNur

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