Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر حيرت‌أنگيز تحوّلات فورطنه‌لرى ايچنده او ذرّه‌لر نظافته دقّت ايدييورلر. بر يرده لزومسز طوپلانمييورلر، غلبه‌لك ايتمييورلر Nurdan Katreler Hayretengiz tahavvülât fırtınaları içinde o zerreler nezafete dikkat ediyorlar. Bir yerde lüzumsuz toplanmıyorlar, kalabalık etmiyorlar. Lem’alar, s. 598

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