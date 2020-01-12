Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر إنسانڭ روحى عالمِ أرواحدن و حافظه‌لرى لوحِ محفوظدن و قوّهِٔ خياليه‌لرى عالمِ مثالدن و هكذا هر بر جهازى بر عالمدن خبر ويرييور. Nurdan Katreler İnsanın ruhu âlem-i ervahtan ve hafızaları Levh-i Mahfuz’dan ve kuvve-i hayaliyeleri âlem-i misalden ve hakeza her bir cihazı bir âlemden haber veriyor.

Okunma Sayısı: 79

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.