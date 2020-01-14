Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر عالمِ مثالڭ وجودينه قطعى دليل و نمونه، قوّهِٔ خياليه‌در. Nurdan Katreler Âlem-i misalin vücuduna kat’î delil ve numune, kuvve-i hayaliyedir. Lem'alar, s.658

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