Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر كندينى ذيشعورلره بيلديرمك و طانيتديرمق ايسته‌ين، پردهِٔ غيب آرقه‌سنده بر صنعتكار وار. Nurdan Katreler Kendini zîşuurlara bildirmek ve tanıttırmak isteyen, perde-i gayb arkasında bir Sanatkâr var. Şuâlar, s. 96

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