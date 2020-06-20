Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بتون فنالقلر، شرلر، مصيبتلر، ألملر حتّى معصيتلر عدمه راجعدر. Nurdan Katreler Bütün fenalıklar, şerler, musibetler, elemler, hatta masiyetler ademe râcidir. Şuâlar, s. 97

Okunma Sayısı: 93

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.