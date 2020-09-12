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12 EYLÜL 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Nurdan Katreler

12 Eylül 2020, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

 رسالهِٔ نورڭ يوز اوتوز كتابنڭ هر برى قرآنڭ بر مزيتنى، بر نكته‌سنى قطعى برهانلرله إثبات ايدييور.

Nurdan Katreler

Risale-i Nur’un yüz otuz kitabının her biri Kur’ân’ın bir meziyetini, bir nüktesini kat’î bürhanlarla ispat ediyor.

Şuâlar, s. 162

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