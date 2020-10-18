Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر گوزيمزله گورويورز كه· بر دستِ غيبى هر بهارده درت يوز بيڭ مختلف نوعلردن مركّب بر محتشم اوردويى ايجاد ايدوب إداره ايدييور. Nurdan Katreler Gözümüzle görüyoruz ki, bir Dest-i Gaybî, her baharda dört yüz bin muhtelif nevilerden mürekkeb bir muhteşem orduyu icad edip, idare ediyor. Şuâlar, s. 196

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