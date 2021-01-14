Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر هر بر ركنِ ايمانى، كندينى إثبات ايدن حجّتلريله سائر أركانِ ايمانيه‌يى إثبات ايدر. Nurdan Katreler Her bir rükn-ü imânî, kendini ispat eden hüccetleriyle sair erkân-ı imaniyeyi ispat eder. Şualar, s. 208

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