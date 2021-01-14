14 Ocak 2021, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.
نوردن قطره لر
هر بر ركنِ ايمانى، كندينى إثبات ايدن حجّتلريله سائر أركانِ ايمانيهيى إثبات ايدر.
Nurdan Katreler
Her bir rükn-ü imânî, kendini ispat eden hüccetleriyle sair erkân-ı imaniyeyi ispat eder.
Şualar, s. 208
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