"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 OCAK 2021 PERŞEMBE - YIL: 51

Nurdan Katreler

14 Ocak 2021, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

هر بر ركنِ ايمانى، كندينى إثبات ايدن حجّتلريله سائر أركانِ ايمانيه‌يى إثبات ايدر.

Nurdan Katreler

Her bir rükn-ü imânî, kendini ispat eden hüccetleriyle sair erkân-ı imaniyeyi ispat eder.

Şualar, s. 208

 

 

 

Okunma Sayısı: 177
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Türkiye içe kapatılamaz'

    Bunu hak etmiyoruz

    Kıyamet koparken arz ve semâvatta neler olacak?

    Yeni Asya biat etmediği için baskı altında

    İngiltere’den Çin’e Uygur yasağı

    Kamu seyyanen zam istiyor

    Aşıda geç kalındı

    Evde kal, kitap oku

    Apple'dan ırksal eşitsizlikle mücadele için 100 milyon dolarlık kaynak

    Türkiye'de 9 bin 554 kişiye daha koronavirüs tanısı kondu

    İlk aşı Sağlık Bakanı Koca'ya yapıldı

    ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 389 bin 865'e ulaştı

    Van'da 11 bin 700 sağlık çalışanına aşı yapılacak

    Erdoğan - Putin görüşmesinde gündem: Dağlık Karabağ

    Yüz binleri ağırladı
    📷

    'İkiz Şelale' ziyaretçilerini bekliyor

    Netanyahu'nun duruşmasının ertelenmesine tepkiler devam ediyor

    İki aile daha Diyarbakır annelerinin arasına katıldı

    Ankara'da hem yağmur hem kar yağışı etkili oldu

    Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihracına ilişkin karar iptal edildi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Frankenstein ve tek adam rejimi
    Süleyman KÖSMENE

    Kıyamet kimin başına kopacak?
    Cevher İLHAN

    Politik “bayat oyunlar…”
    Faruk ÇAKIR

    Sözünü tutmayan kim?
    Genel

    'Türkiye içe kapatılamaz'
    M. Latif SALİHOĞLU

    Cemal Paşa’nın Kanal Harekâtı
    Ali Rıza AYDIN

    “Bana değmez” denemez
    Genel

    Okuduğu gazetesini komşularına verirdi
    Mustafa Eren BOZOKLU

    Sapiens ve Homodeus... İnsan nereye koşuyor?
    Mikail YAPRAK

    Türkiye’siz AB, amacına tam ulaşamaz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.