Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بتون مَلكلرڭ، بلكه بتون أسبابِ ظاهريه‌نڭ وظيفه‌لرى، عزّتِ ربوبيتڭ پرده‌لريدر. Nurdan Katreler Bütün meleklerin, belki bütün esbab-ı zâhiriyenin vazifeleri, izzet-i rububiyetin perdeleridir. Şuâlar, s. 229

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