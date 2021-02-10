Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر خلق ايتمك، ايجاد ايتمك اوڭا مخصوصدر. أسباب، يالڭز بر پرده‌در. Nurdan Katreler Halk etmek, icad etmek Ona mahsustur. Esbab, yalnız bir perdedir. Şuâlar, s. 229

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