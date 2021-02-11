Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر ملائكه گبى ذيشعور اولانلرڭ، يالڭز جزءِ إختياريله جزئى، ايجادسز، كسب دينيلن بر نوع خدمتِ فطريه و عملى بر نوع عبوديتدن باشقه أللرنده يوقدر. Nurdan Katreler Melâike gibi zîşuur olanların, yalnız cüz-i ihtiyârıyla cüz’î, icadsız, kesb denilen bir nevi hizmet-i fıtriye ve amelî bir nevi ubudiyetten başka ellerinde yoktur. Şuâlar, s. 229

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