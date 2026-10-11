Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İnsanlar tevhid dinini parça parça ederek aralarında ihtilâfa düştüler. Onların hepsi de sonunda huzurumuza dönecektir. Enbiyâ Suresi: 93 HADİS: Hz. Ebu Bekir (ra) rivayet ediyor: “Hz. Peygamber bir iş yapmak istediğinde, ‘Allah’ım bana hayırlısını ver ve benim için en uygun olanını tercih et’ diye dua ederdi.” Camiü’s-Sağir, No: 3098

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