Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر هر شيده بر گوزللك جهتى وار و رحمتڭ بر جلوه‌سى وار و قدر عدالت و حكمتله ايش گورور. Nurdan Katreler Her şeyde bir güzellik ciheti var ve rahmetin bir cilvesi var ve kader adalet ve hikmetle iş görür. Şuâlar, s. 283

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