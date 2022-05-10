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10 MAYIS 2022 SALI - YIL: 53

Nurdan Katreler

10 Mayıs 2022, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

دائرهِٔ الوهيته عائد حقائقِ مجرّده، دائرهِٔ ممكناتده آنجق مثاللر ايله تمثّل و توضّح ايدر.

Nurdan Katreler

Daire-i ulûhiyete ait hakaik-ı mücerrede, daire-i mümkinatta ancak misallerle temessül ve tavazzuh eder.

Mesnevî-i Nuriye, s. 93

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