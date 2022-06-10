Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر سماوات و أرضڭ خارجنه قاچوب قورتولاميان إنسان، خالقِ كلّ شيئڭ ربوبيتنه محبّتله رضاداده اولماليدر. Nurdan Katreler Semavat ve arzın hâricine kaçıp kurtulamayan insan, Hâlık-ı Küll-i Şey’in rububiyetine muhabbetle rızadâde olmalıdır. Mesnevî-i Nuriye, s. 108

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