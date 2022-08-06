Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بر حجره‌نڭ وجوده گلمه‌سى، كنديسنه إسناد ايديليرسه، كائناته محيط اولان صفتلر كنديسنده لازمدر. Nurdan Katreler Bir hücrenin vücuda gelmesi, kendisine isnad edilirse, kâinata muhit olan sıfatlar kendisinde lâzımdır. Mesnevî-i Nuriye, s. 130

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