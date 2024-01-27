Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر إرشادڭ تام و نافع اولماسنڭ برنجى شرطى، جماعتڭ إستعدادينه گوره اولماسى لازمدر. Nurdan Katreler İrşadın tam ve nâfi’ olmasının birinci şartı, cemaatin istidadına göre olması lâzımdır. İşaratü'l-İcaz, s.196

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