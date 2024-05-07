Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر حيات، وحدت و إتّحادڭ نتيجه‌سيدر. إمتزاجكارانه إتّحاد گيتديگى وقت معنوى حيات ده گيدر. Nurdan Katreler Hayat, vahdet ve ittihadın neticesidir. İmtizâckârâne ittihad gittiği vakit manevî hayat da gider. Bediüzzaman, Barla Lahikası, s. 157

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