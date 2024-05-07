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7 MAYIS 2024 SALI - YIL: 55

Nurdan Katreler

07 Mayıs 2024, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

حيات، وحدت و إتّحادڭ نتيجه‌سيدر. إمتزاجكارانه إتّحاد گيتديگى وقت معنوى حيات ده گيدر.

Nurdan Katreler

Hayat, vahdet ve ittihadın neticesidir. İmtizâckârâne ittihad gittiği vakit manevî hayat da gider.

Bediüzzaman, Barla Lahikası, s. 157

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