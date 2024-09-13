Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بز خدمتله مكلّفز. نتيجه‌لرى و موفّقيت جنابِ حقّه عائددر. Nurdan Katreler Biz hizmetle mükellefiz. Neticeleri ve muvaffakıyet Cenab-ı Hakka aittir. Bediüzzaman, Kastamonu Lahikası, YAN-2022, s. 91

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