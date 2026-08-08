Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: “(Ey Âdem!) Cennette sana ne acıkmak vardır, ne çıplak kalmak. Orada susamazsın, güneşten rahatsız da olmazsın.” Tâhâ Sûresi: 118-119 HADİS: Şu üç göz hariç Kıyamet Günü her göz ağlayacaktır. Bu gözler: (1) Allah’ın haram kıldığı şeylere bakmaktan çekinen göz, (2) Allah yolunda uykusuz kalan göz, (3) Allah korkusundan bir sinek başı kadar da olsa yaş akıtan göz. Camiü’s-Sağir, No: 3016

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