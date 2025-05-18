Selâmlaşalım

Selâmün Aleyküm sevgili arkadaşlar,

Yazıma size selâm vererek başlamak istedim. Çünkü selâmın öneminden bahsetmek istiyorum. “Selâmün aleyküm” ne demek? Allah’ın selâmı ve esenliği üzerinize olsun demektir. “Selâm” aynı zamanda Allah’ın güzel isimlerinden biridir. Yani selâmete çıkaran, her türlü kötülüklerden, üzüntülerden kurtarıp rahata ve huzura kavuşturan anlamındadır. Ayet ve hadisler de bizi selâm vermeye teşvik ediyor. Peygamber Efendimiz de (asm) “Selâmı yayınız” demiştir.

“Selâmün Aleyküm” denildiği zaman biz de karşılık olarak “Aleyküm selâm” deriz. Bu da “Allah’ın selâmı sizin de üzerinize olsun.” demektir. Böylece birbirimize karşılıklı dualar ve güzel duygularla mutlu bir şekilde söze başlamış oluruz.

Bazı arkadaşlarımız sınıfa girince selâmı eksik veriyor. Sadece “Selâaaam” diyor. Kimisi de “Hellooo” diyor. Onlar da belki iyi niyetle, güzel bir başlangıç olsun diye değişik selam veriyor ama biz en güzel şekilde selâm vermeyi yayalım.

Selâmı düzgün kullanmamız ve aramızda yaymamız için bu konunun önemine dikkat çekmek istedim. Eksik ya da yanlış selam verenleri taklit etmek yerine, selâmı düzgün bir şekilde vermeyi alışkanlık haline getirirsek onlar da bizden doğrusunu öğrenirler. Hem de Peygamber Efendimiz’in (asm) “Selâmı yayınız” hadisine uymuş oluruz.