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18 MAYIS 2025 PAZAR - YIL: 56

Selâmlaşalım

Lemanur YÜKSELTEN
18 Mayıs 2025, Pazar
Selâmün Aleyküm sevgili arkadaşlar,

Yazıma size selâm vererek başlamak istedim. Çünkü selâmın öneminden bahsetmek istiyorum. “Selâmün aleyküm” ne demek? Allah’ın selâmı ve esenliği üzerinize olsun demektir. “Selâm” aynı zamanda Allah’ın güzel isimlerinden biridir. Yani selâmete çıkaran, her türlü kötülüklerden, üzüntülerden kurtarıp rahata ve huzura kavuşturan anlamındadır. Ayet ve hadisler de bizi selâm vermeye teşvik ediyor. Peygamber Efendimiz  de (asm) “Selâmı yayınız” demiştir.

“Selâmün Aleyküm” denildiği zaman biz de karşılık olarak “Aleyküm selâm” deriz. Bu da “Allah’ın selâmı sizin de üzerinize olsun.” demektir. Böylece birbirimize karşılıklı dualar ve güzel duygularla mutlu bir şekilde söze başlamış oluruz.

Bazı arkadaşlarımız sınıfa girince selâmı eksik veriyor. Sadece “Selâaaam” diyor.  Kimisi de “Hellooo” diyor. Onlar da belki iyi niyetle, güzel bir başlangıç olsun diye değişik selam veriyor ama biz en güzel şekilde selâm vermeyi yayalım. 

Selâmı düzgün kullanmamız ve aramızda yaymamız için bu konunun önemine dikkat çekmek istedim. Eksik ya da yanlış selam verenleri taklit etmek yerine, selâmı düzgün bir şekilde vermeyi alışkanlık haline getirirsek onlar da bizden doğrusunu öğrenirler. Hem de Peygamber Efendimiz’in (asm) “Selâmı yayınız” hadisine uymuş oluruz.

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  • S. Pelin Kurukahveci

    18.5.2025 11:02:19

    Konu güzel. Anlatım gü. Tebrik ederim. Galiba bu ilk yazınız. Devamında bereket ve muvaffakıyet diliyorum. 👏👏👏

  • Cenk çalık

    18.5.2025 05:15:25

    Ve aleyküm selam ve Rahmetullahi ve berekatühü. İlk yazınız ve genç olmanız dikkate alındığında gelecek vaad eden bir yazar olacağınız şimdiden belli oluyor. Anne ve dedenizin de yazar olması çok büyük bir nimet. Üçünüzün bugünkü gazetemizden makaleleriniz yer alması da çok hoş olmuş. Yerinizde olsam bugünkü gazeteyi hatıra olarak saklardım. Önünüzde uzun ve nurlu bir yol var. Rabbim bu kutsi hizmette sizleri en güzel bir şekilde istihdam eylesin. Âmin! Kaleminiz hiç susmasın. Daima yazmanız duasıyla. Yeni yazınızı büyük bir iştiyakla bekliyoruz. Baki selamlar.

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