Aramızda bu atasözünü bilmeyen yoktur. Peki bu atasözü bize ne demek istiyor? Yaşadığım asırda geçerliliği var mı? Hayatımızın hangi bölümünde, durumlarında bu atasözünü kullanabiliriz?

Atasözünün manasına baktığımızda, bize verilen bir görevin ya da almış olduğumuz bir görevi aradan fazla zaman geçmeden bitirmemiz, yani elimizden hemen geliyorsa hemen halletmemiz.

Örnek verecek olursak, iş yerinde mesleğimiz gereği yerine getirmemiz gereken görevler.

Normal şartlarda bakıldığında, Allah rızası için aldığımız hizmetle ilgili görev, dünyevî işlerden daha önemli ve manidar.

Fakat gerçekte ne oluyor? Allah razı olsun görev alan çok, fakat aldığı işi takip eden az. Üstad Bediüzzaman Said Nursî, Risale-i Nur’da bu durumu “Dost, kardeş, talebe” diye isimlendirerek uzunca anlatıyor.

İlginçtir ki, görev almayayım diyen yok. Ama bazen öyle oluyor ki, bir kaç kişi görev aldığını unutup, bu görevini bitirip diğerine geçemiyor. Bu haller şevkli olan kardeşlerin şevkini kırmaya sebep olabiliyor.

Bediüzzaman Said Nursî, Risale-i Nur’da “tembellik, tenperverlik” ile ilgili konuda, bilinen tembellikten ya da “nasılsa birisi yapar” cümlesiyle doğan tenperverlik hastalığından bahsediyor.

İnsanlar bazen bu hastalığa kapıldıklarının farkına varmıyorlar.

Çünkü dünyevî işlerinde böyle olduğunda, patron bir, iki, en fazla üç defa uyardıktan sonra ya maaşını azaltır, ya da işine son verir.

Çünkü eğerki sesini çıkarmazsa, iş yerinde olumsuz bir hava oluşur. İnsanlar zaten Allah rızası için yapıyor ve karşılığını da Allah’tan bekliyor. Atalarımız boşuna “bugünün işini yarına bırakma” dememiş.

Karşılığını burada (dünyevî maddî olarak) görmediğimiz için uhrevî hizmetimizi aksatmayalım.

“Ömür sermayesi pek azdır, lüzumlu işler pek çoktur...” diyor Bediüzzaman Said Nursî.

İşimiz pek çok. Allah muhafaza, şevkat tokatı bizlere uğramadan, uhrevî işlerimize de sarılıp aksatmayalım.

