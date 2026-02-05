"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE - YIL: 56

Huzur buldum

Mehmet ERBAŞ
05 Şubat 2026, Perşembe
ŞİİR

Dünyevî meşgaleler asla bitmez,

Boş şeyleri terk ettim huzur buldum.

İşleri düzeltmeye gücüm yetmez,

Tevekkül ve teslimle huzur buldum.

 

İman ettim âlemlerin Rabbine ,

Allah tek, şirk yakışmaz birliğine,

Gönülden teslim oldum takdirine,

Tevekkül ve teslimle huzur buldum.

 

Nefsimin hülyalarını terk ettim,

Makamı, şöhreti bir tuzak gördüm,

Sabrı, şükrü en güzel ilâç bildim,

Tevekkül ve teslimle huzur buldum.

 

Her derdin bir dermanı vardır derler,

Karanlığı aydınlatır fenerler,

İnanırsan biter bir gün bu dertler,

Tevekkül ve teslimle huzur buldum.

 

Hiç bir zaman ümidi yitirmedim,

Aldatan nefsime de güvenmedim,

Salih amellerden hiç vazgeçmedim,

Tevekkül ve teslimle huzur buldum.

 

Fânîden bâkiye yüzümü döndüm,

Rabbimden sayısız nimetler gördüm,

Nimetlerde onu vereni buldum,

Tevekkül ve teslimle huzur buldum.

